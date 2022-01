Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu CDU/CSU

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu CDU/CSU:

"Die eigentliche Bewährungsprobe kommt aber im Herbst 2023. Dann wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Söders politisches Schicksal wird sich daran entscheiden, wie die CSU dort abschneiden wird. Merz dürfte haargenau darauf achten, dass die Verantwortung für die Bayernwahl vor allem in Söders Händen liegt. Sollte die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz auch Bewegung in Bayern auslösen, wird Söder die Hilfe der CDU von Merz brauchen. Und dann kann er nur hoffen, dass die Christdemokraten ihm bis dahin den desaströsen Wahlkampf mit Laschet verziehen haben."