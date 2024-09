Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Commerzbank/Unicredit

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zur Commerzbank/Unicredit:

"Selten hat eine Bundesregierung sich und den Wirtschaftsstandort Deutschland so sehr blamiert. Noch sind die Folgen in Gänze gar nicht absehbar. Klar ist, dass das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland leidet - und dass die Chancen auf eine europäische Bankenunion schwinden. Ausgerechnet Deutschland hat das jahrelange Gerede von einem starken Europa mit gemeinsamen Finanzmärkten als hohle Phrase entlarvt. Eher früher als später wird es dafür in Brüssel einen Preis bezahlen."/yyzz/DP/men