Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Elon Musk/X

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Elon Musk /X:

"Wer sich auf X informieren will, kommt an Elon Musk nicht mehr vorbei. Nicht an seinen Angriffen, seinen Beleidigungen, seinen Memes, seinen rechtsextremen Hundepfeifen. Er hat es geschafft, dass im deutschen Wahlkampf, zur strategisch besten Zeit des Weihnachts- und Silvesterlochs, nur noch über die AfD und ihn geredet wurde. Jede Politikerin, jeder Politiker, der auf X Wahlkampf machen will, gibt sich in Musks Hand. Macht sich von ihm abhängig. Und macht sich zu seinem Komplizen."/yyzz/DP/he