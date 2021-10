Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu EU/Türkei/Erdogan

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu EU/Türkei/Erdogan:

"Vordergründig geht es bei der Drohung um die Einmischung zehn westlicher Länder in die inneren Angelegenheiten der Türkei. Die Botschafter hatten in einem gemeinsamen Brief die Freilassung des seit 2017 in Untersuchungshaft sitzenden Kulturförderers und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala gefordert. Recep Tayyip Erdogan hätte diese Kritik ignorieren oder es bei einer deutlichen Zurückweisung belassen können. Dass der türkische Präsident stattdessen den Weg der maximalen Eskalation einschlug, hat vor allem mit der desolaten Lage der türkischen Wirtschaft zu tun."