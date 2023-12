Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Gefährdungslage

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Gefährdungslage:

"Es darf jedoch nicht dazu kommen, dass Muslime in Deutschland unter Generalverdacht gestellt werden. Die Antwort auf Antisemitismus und Islamismus kann und darf nicht Rassismus und Hetze sein. Gerade die Ausgrenzung von Muslimen in westlichen Gesellschaften ist es, was die Ideologen von Al Kaida, IS und Co. wollen. Sie wollen die Spaltung, die ihnen mehr Radikalisierung ermöglicht. In diese Falle darf eine offene, demokratische Gesellschaft nicht tappen."