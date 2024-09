Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Oktoberfest/CSU

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Oktoberfest/CSU:

"Die Wiesn kann man mögen, muss man aber nicht. Es ist aber eine Tradition, bei der Spielverderber unerwünscht sind. Dennoch ist dieses Jahr etwas anders: Denn während die trinkfreudige Staatsregierung in die Kameras prostet, unternimmt sie gleichzeitig alles, um die von der Ampelkoalition in Berlin durchgesetzte Legalisierung von Cannabis zu hintertreiben. So gelten im Freistaat durch ein im Sommer in Kraft getretenes Gesetz mit dem Titel 'Cannabisfolgenbegrenzungsgesetz' fürs Kiffen strengere Regeln als in anderen Bundesländern."/yyzz/DP/he