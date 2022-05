Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Profil der Bundeswehr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zum Profil der Bundeswehr :

"Das Geld allein wird die Bundeswehr noch nicht glücklich machen. Nun kommt es darauf an, das notwendige Gesetz für ein schnelleres Beschaffungswesen so auszugestalten, dass das Sondervermögen effizient Luftwaffe, Marine und Heer modernisiert. Es geht auch um ein neues Profil: Die Bundeswehr muss sich umstellen von einer Armee, die zuletzt vor allem in friedenssichernden Auslandseinsätzen gefragt war, hin zu einer Truppe, die mehr denn je zur Landesverteidigung in der Lage ist und zur Verstärkung der Nato-Außengrenzen in Osteuropa einen erheblichen Beitrag leisten kann. Nur wenn dieser Schritt gelingt, wird das Sondervermögen tatsächlich ein Beitrag zur Zeitenwende sein."/yyzz/DP/men