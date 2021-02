Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu RB gegen Liverpool

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu RB gegen Liverpool:

"RB Leipzig und der FC Liverpool müssen in der Champions League nach Budapest ausweichen, um ihrem Beruf nachkommen zu dürfen. Wegen der Virus-Mutationen in Großbritannien ist ein One-way-Ticket nach Deutschland für Welttrainer Jürgen Klopp und seine Weltklasse-Raumdeuter tabu. Wobei das im Dickicht aus Inzidenzen, Vorschriften, kakophonisch geplärrten Deutungshoheiten in den einschlägigen Talkshows, Symbol- und wirklicher Politik auch nur die halbe Wahrheit ist. Die Liverpooler könnten, wenn sie denn wollten, nach Ungarn fliegen, dort in einen Gelenkbus umsteigen, nach Leipzig fahren und hier gegen die Kugel und den Geist der deutschen Corona-Schutzverordnung treten. Machen sie natürlich nicht, sind ja an manchen Stellen wahre Gentlemen. Der europäische Ein- und Ausreiseweg ist ein Teppich mit Flicken und Schlupflöchern - und nicht jeder kann es dieser Tage nachvollziehen, dass für den Fußball diese Löcher gesucht und auch genutzt werden. Wobei: Das Problem des Handlungsreisenden (wie es die Fußballer durchaus sind) ist ja generell und insbesondere in Zeiten wie diesen, die Strecke so kurz wie möglich zu halten. Das klappt hier gerade mit dem Umweg an die blaue Donau so gar nicht. Die Covidiotie hat eben viele Gesichter."/zz/DP/he