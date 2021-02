Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Russland

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Russland:

"Es sieht ganz danach aus, als ob Moskau sich in der Sache "Nawalny" völlig verhärtet. Und in dieser schwierigen Situation kommt eigentlich jedes kluge Wort, jede beschwichtigende Geste gelegen. Eine Art der Politik, wie sie Frank-Walter Steinmeier beherrscht. Vor dem Hintergrund, dass sich am 22. Juni der Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion zum 80. Mal jährt, stellte der Bundespräsident dieser Tage fest, dass "mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion" diesem Krieg zum Opfer gefallen sind. Das rechtfertige kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute, sagte Steinmeier, "aber das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren"."