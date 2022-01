Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Russland/Ukraine/Nato

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Russland/Ukraine/Nato:

"Wladimir Putin hat es wieder mal geschafft, anderen Menschen Angst zu machen. In dieser Disziplin ist der russische Staatschef unschlagbar. Westliche Botschaften in der Ukraine reduzieren ihr Personal, raten Familienangehörigen zur Heimreise - und tragen auf diese Weise bei zu einer weltweit wachsenden Nervosität. Zugleich kommt jetzt ein wahrhaft historisches Wendemanöver in Gang: Die bislang stets neutralen Staaten Schweden und Finnland nähern sich neuerdings der Nato an wie noch nie. Putin treibt damit die Erweiterung der Nato, die er stets wortreich bejammert, eigenhändig voran. Alle Menschen werden Brüder - sobald ein gemeinsamer Feind auftaucht. Hat das angebliche strategische Genie im Kreml diese alte Grundregel verkannt?"/yyzz/DP/he