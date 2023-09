Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Streit um Getreideexporte der Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Streit um Getreideexporte der Ukraine:

"In Polen, wo am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt wird, ist der Streit um ukrainische Agrarprodukte auch ein Wahlkampfthema. Entsprechend breitbeinig geht Premier Mateusz Morawiecki in die Konfrontation mit Brüssel. Polen werde die EU-Anordnung nicht befolgen, kündigte er an. Ungarn und die Slowakei zogen nach. So bauen sich auf dem Rücken der Ukraine neue Spannungen in der EU auf, die sich eigentlich mit staatlichen Eingriffen regeln lassen müssten."/yyzz/DP/nas