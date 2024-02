Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Trumps Kandidatur

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Trumps Kandidatur

Ex-US-Präsident Donald Trump hat mit dem vierten Triumph in Folge seine Dominanz über die "Grand Old Party" weiter ausgebaut. Von den republikanischen Funktionsträgern muss er bei den Vorwahlen keinen Widerstand mehr befürchten. Von dieser brutalen Realität lenken Nikki Haleys Nachhutgefechte einerseits ab. Andererseits prangert die ­52-Jährige nach anfänglich ängstlicher Taktiererei jetzt offen die Schwächen Trumps an. Sie provoziert ihn und leert seine Wahlkampfkasse. Beides hilft den Demokraten - und Bidens Partei kann jede Unterstützung gebrauchen./yyzz/DP/zb