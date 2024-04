Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu US-Innenpolitik und Ukraine-Hilfe

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu US-Innenpolitik und Ukraine-Hilfe:

"Ausdrücklich dankte der ukrainische Präsident Selenskyj dem republikanischen Parlamentssprecher Mike Johnson dafür, "die Geschichte auf dem richtigen Gleis" gehalten zu haben. Das lenkt den Blick auf die verworrenen innenpolitischen Kämpfe in Washington. Tatsächlich spielt Johnson eine Schlüsselrolle. Niemand weiß, was den langjährigen Hinterbänkler aus Louisiana plötzlich dazu gebracht hat, sich gegen die Hardliner in seiner Partei zu stellen. Dieses Mal hat ihn der Parteipate Trump aus taktischen Gründen gewähren lassen. Sollte der Möchtegernautokrat aber im November die Wahl gewinnen, gibt es keinen Grund mehr für Rücksichtnahmen. Dann wäre nicht nur das Schicksal von Johnson, sondern auch das der Ukraine besiegelt."/DP/jha