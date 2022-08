Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu USA und deren Rolle in der Welt

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu USA und deren Rolle in der Welt:

"US-Präsident Joe Biden hat es heute schwerer als seine Amtsvorgänger. Seine Mission liegt zunächst in der Beseitigung eines Missverständnisses, in einer Wiedergewinnung von Respekt. Die Drohnenattacke gegen den Al-Kaida-Mann Ayman al-Sawahiri zeigt: Der Sheriff ist durchaus noch in der Lage, einen Schuss abzugeben, und zwar einen verblüffend präzisen. Die USA zeigen, dass sie auch ohne Truppenpräsenz vor Ort gegen Terroristen vorgehen können, von weit entfernten Stützpunkten, mit technologisch ausgefeilten "overthehorizon"-Aktionen. Biden legte in detaillierten Vorbesprechungen mit Geheimdienstlern und Militärs Wert darauf, dass Zivilisten geschont werden. Auch darin liegt eine Botschaft."/yyzz/DP/he