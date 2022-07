Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Lage in der Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zur Lage in der Ukraine:

"Die russische Führung hält es offenkundig für nötig, in Russland nicht in den Verdacht der Nachgiebigkeit zu geraten - dazu passen auch die Angriffe auf Odessa. Und es kann auch ein Lockruf Richtung Ukraine sein, ein Aufruf an Bürger, Beamte und Politiker, sich von der ukrainischen Regierung abzuwenden, um sich Startvorteile in einem möglichen prorussischen Staat zu sichern. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Hinweis auf zu viele Überläufer vor wenigen Tagen den Chef des Inlandsgeheimdienstes und die Generalstaatsanwältin entlassen. Diese Nervosität hat Russland wohl registriert, es versucht, sie weiter zu schüren. Dem lässt sich begegnen. Die Verbündeten der Ukraine dürfen sich nicht ermüden lassen, sondern müssen gemeinsam die Mauer immer stabiler bauen, gegen die Putin, Lawrow und Co. anrennen."