Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bertelsmann-Studie

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bertelsmann-Studie:

"Es ist gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn sich die Überzeugung verfestigt, dass viel für Minderheiten wie Kiffer oder Transsexuelle getan wird und zu wenig für die breite Mehrheit und die Mitte. Dass jene die Dummen sind, die den Laden am Laufen halten und morgens zur Arbeit gehen, und die sich von Politikern noch vorhalten lassen müssen, sie seien nicht veränderungsbereit. Das kann man den Menschen wahrlich nicht nachsagen nach allem, was sie in den vergangenen Jahren zu bewältigen hatten. So wenig, wie man ihnen vorwerfen kann, dass sie sich um ihren erarbeiteten Wohlstand oder ihr Häuschen sorgen. Wenn es den etablierten Parteien, vor allem denen der Regierung, nicht gelingt, wieder einen Draht zu den Bürgern zu finden und ihnen zu vermitteln, dass ihre Ängste und Nöte ernst genommen werden, könnte es ein lautes Wehklagen an den Wahlabenden dieses Jahres geben."/yyzz/DP/ngu