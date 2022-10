Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bund-Länder-Verhältnis

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bund-Länder-Verhältnis:

"Der Bund sollte mehr übernehmen bei Kosten, Zuständigkeit, Logistik, hieß es aus den Ländern. Die Länder sollten möglichst einheitlich agieren und bitte nicht so raffgierig sein, hieß es vom Bund. Daran hat sich auch nach Russlands Überfall auf die Ukraine, dem Wirtschaftseinbruch und der Energiekrise nichts geändert. Und so sind wieder die alten Reflexe zu beobachten in der erneut stark geforderten Ministerpräsidentenkonferenz: Die Länder fordern den Bund auf, für Klarheit zu sorgen, was die Kosten angeht. Und in der Bundesregierung verdreht man angesichts dessen die Augen, ohne aber auf die relevanten Fragen der Länder Antworten zu geben. Dabei ist jetzt nicht die Zeit für alte Reflexe."/al/DP/he