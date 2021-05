Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bundestagswahl/Sicherheit

LUDWIGSBRUG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bundestagswahl/Sicherheit:

"Besonders gefährlich sind Fake News, Gerüchte oder Desinformationskampagnen im Netz, wo wegen der Coronapandemie ein Großteil des Wahlkampfes stattfinden wird. Annalena Baerbock bekommt das im Moment am stärksten von allen Kanzlerkandidaten zu spüren. Auch Teile der AfD betreiben bereits dieses unsägliche Spiel - so wurde im Trump'schen Geleitzug vor der Briefwahl in Deutschland gewarnt. Dabei gilt sie als besonders sicher. Für solche und andere Kampagnen muss die Bevölkerung in den nächsten Wochen viel stärker als bisher sensibilisiert werden. Es gilt zudem, Falschinformationen schnell aufzudecken und deren Verbreitung zu unterbinden. Da sind auch die Anbieter von sozialen Medien weiterhin gefordert. Überdies kann jeder selbst etwas tun, indem er seine eigene Filterblase verlässt, krude Infos nicht weiterleitet, Behauptungen mit Positionen offizieller Quellen vergleicht."/al/DP/he