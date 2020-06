Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EU-Ratspräsidentschaft

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EU-Ratspräsidentschaft

So paradox es klingen mag: Corona hilft. Vielen ist nämlich deutlich geworden, dass die Europäer in einem Boot sitzen. Das Virus hat alle Volkswirtschaften empfindlich getroffen. Nur gemeinsam kommt man wieder raus aus der Krise. Auch in Deutschland ist die Bereitschaft gewachsen, dabei zu helfen. Denn man begreift, dass die deutsche Wirtschaft ein prosperierendes Umfeld braucht. Außerdem ist plötzlich viel Geld da. Zusammen mit Emmanuel Macron hat die Kanzlerin einen Wiederaufbaufonds im Umfang von über 500 Milliarden Euro entworfen. Die Präsidentschaft ist damit für Angela Merkel auch persönlich eine Chance./al/DP/zb