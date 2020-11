Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Frankreich/Paty/Islamismus

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Frankreich/Paty/Islamismus

Mit der gestrigen Gedenkminute an deutschen Schulen für den ermordeten Lehrer Samuel Paty sollte Solidarität mit Frankreich gezeigt werden. Doch es haben sich längst nicht alle Schulen beteiligt. Nicht nur hier stößt die Solidarität an Grenzen. Präsident Emmanuel Macron wird derzeit von der muslimischen Welt an den Pranger gestellt, weil er die Mohammed-Karikaturen verteidigte. Besonders der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan tut sich hervor. Doch gab es weder eine Erklärung des Bundestags, noch hat zum Beispiel das Außenministerium den türkischen Botschafter einbestellt, um ihm klar zu machen, welche Werte in Europa gelten. Man übt gerade so viel Solidarität, dass man selbst nicht in die Schusslinie gerät./be/DP/zb