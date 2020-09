Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Johnson/Brexit-Deal

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Johnson/Brexit-Deal:

"Mindestens genauso schlimm ist, dass Johnson mit seinen Volten den Frieden auf der irischen Insel gefährdet. Statt endlich konstruktiv mit Brüssel zu verhandeln, hat er endgültig in den Selbstzerstörungsmodus umgeschaltet. Bei den beiden größten Prüfungen seines Landes in der jüngeren Geschichte, Corona und Brexit, hat Johnson krachend versagt. Es geht ihm offenbar nur noch darum, von eigenem Unvermögen abzulenken und die Schuld für die Folgen der EU zuzuschieben. Darum auch das Binnenmarktgesetz. Brüssel kann so eine Dreistigkeit nicht hinnehmen."/yyzz/DP/nas