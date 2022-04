Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Lebensmittelpreisen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Lebensmittelpreisen:

"Die neue Mehrwertsteuerrichtlinie der EU eröffnet die Möglichkeit für eine komplette Absenkung, und die sollte auch genutzt werden. Allerdings darf niemand erwarten, dass Lebensmittel deswegen günstiger werden. Denn auch die Preise für Saatgut, Dünger und Futtermittel steigen, die Bauern kommen nicht umhin, sie weiterzureichen, bis sie bei den Verbrauchern ankommen. Die Mehrwertsteuerstreichung wird also allenfalls dazu beitragen, den Anstieg abzumildern, nicht aber, den Trend umzukehren. Die Ampel wird sich also über ihre bisherigen Entlastungspläne hinaus, von denen auch Haushalte profitieren, die weniger unter den hohen Preisen ächzen, Gedanken machen müssen, wie sie Schwächere entlasten kann. So wäre ein flexibleres Arbeitslosengeld denkbar, das die Lebenshaltungskosten berücksichtigt."/ra/DP/nas