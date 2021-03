Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Metall-Tarifrunde/Warnstreiks

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Metall-Tarifrunde/Warnstreiks:

"Selbst wenn die Warnstreiks eine Eskalation bedeuten, die in Coronazeiten befremdlich wirkt, macht die IG Metall deutlich, dass ihr der Ernst der Lage bewusst ist. Das zeigt sich schon daran, dass sie "bis zu" vier Prozent mehr Lohn fordert. Das lässt Platz nach unten und gibt Spielräume für kreative Lösungen wie einem teilweisen Lohnausgleich im Rahmen einer Vier-Tage-Woche. Dagegen sträuben sich die Arbeitgeber, doch ist davon auszugehen, dass die Tarifparteien abermals tragfähige Kompromisse im Sinne einer funktionierenden Sozialpartnerschaft finden werden. Zumal beide Seiten wissen, was auf dem Spiel steht. Die Branche steckt in einer industriellen Revolution. Digitalisierung , Elektromobilität und künstliche Intelligenz erfordern riesige Investitionen und stellen immense Herausforderungen für Betriebe und Arbeitnehmer dar. Sie sind nur gemeinsam zu bewältigen, nicht gegeneinander."/yyzz/DP/he