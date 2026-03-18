DAX23.502 -1,0%Est505.737 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 -3,8%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.722 -0,7%Euro1,1467 +0,1%Öl111,9 +2,1%Gold4.835 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
Top News
ETFs für Senioren: So können auch Rentner vom Kapitalmarkt profitieren ETFs für Senioren: So können auch Rentner vom Kapitalmarkt profitieren
Kryptowährungen: Klimasünder Bitcoin oder Bargeld? Kryptowährungen: Klimasünder Bitcoin oder Bargeld?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Schulbarometer

19.03.26 05:34 Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Schulbarometer

Schulen brauchen Teams aus Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und Psychologen, die nicht erst im Krisenfall da sind. Stundenpläne, in denen Zeit zum Verstehen bleibt. Und eine Kultur, in der Jugendliche nicht nur nach ihren Noten bewertet werden, sondern gefragt werden, wie es ihnen geht. Und was sie erwarten, um gern zu lernen. Wer die "Bildungsrepublik" beschwört, muss aufhören, die junge Generation zu verschleißen. Und der muss sich auch hinter die Lehrer stellen, die ausbaden sollen, was in der Gesellschaft und in den Elternhäusern schiefläuft./yyzz/DP/zb