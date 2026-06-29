Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Tankrabatt

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Tankrabatt:

"Nach dem vorläufigen Ende des Tankrabatts kommt es aufs Bundeskartellamt an, das die Preispolitik der Konzerne genau unter die Lupe nimmt. Wenn die Mineralölbranche Kasse gemacht hat, darf das nicht ohne Folgen bleiben. Die Zahlen sind ein Argument dafür, den Tankrabatt auslaufen zu lassen, denn er ist ein teures Instrument, das vor allem hohen Verbrauch belohnt, weder sozial treffsicher noch klimapolitisch glaubwürdig ist. Statt einer Neuauflage braucht es das, was Verbraucherschützer zu Recht einfordern: Die Regierung muss ihr Versprechen halten und die Stromsteuer senken und zugleich mit gezielten Zuschüssen und Entlastungen Haushalten mit geringem Einkommen unter die Arme greifen. Das wirkt direkt auf Stromrechnung und Haushaltsbudget und ist ein sinnvollerer Weg zur Entlastung als der nächste Rabatt an der Zapfsäule."/yyzz/DP/nas