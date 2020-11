Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu US-Wahl

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu US-Wahl:

"In einem erschütternden Akt der Demokratieverachtung hat sich Amtsinhaber Donald Trump in der Wahlnacht vorzeitig zum Sieger erklärt, "die anderen" des Betrugs bezichtigt und gedroht, die Auszählung der Stimmen stoppen zu lassen. Dergleichen kennt man aus Diktaturen. Womöglich einer der letzten Tiefpunkte seiner Präsidentschaft? Selbst wenn es für den früheren Vizepräsidenten Joe Biden reicht und es Trump nicht gelingt, sich mithilfe der Gerichte im Amt zu halten, so hat die Wahl gezeigt: Trump war kein Betriebsunfall der US-Demokratie, der Republikaner ist 2016 nicht aus Versehen gewählt worden. Das Gefühl, der Spalter und Zerstörer müsse weg, war nicht so verbreitet, dass Biden der von den Demokraten erhoffte Erdrutschsieg in den Schoß gefallen ist."/al/DP/fba