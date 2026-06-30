Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu WM-Aus

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu WM-Aus:

"Julian Nagelsmann ist mit seinem Turnierplan krachend gescheitert und sollte Platz machen - und wenn er das nicht freiwillig tut, muss eben der Verband handeln. Der jüngste Trainer bei dieser Weltmeisterschaft hat sich zu viele Fehler geleistet: das sture Rollenspiel, bei dem aktuelle Form und Leistung kaum Berücksichtigung fanden und das den internen Konkurrenzkampf lähmte - und vor allem seine mangelnde Selbstkritik und seine Sturheit. Das notorisch verunsicherte Team braucht nun zwingend einen emotionalen Trainer, der die Spieler führt und mitreißt - und keinen, dessen Herangehensweise allzu verkopft wirkt und an dem jegliche Kritik wie an Teflon abperlt. Jürgen Klopp, bitte übernehmen Sie!"/yyzz/DP/stw