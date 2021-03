Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Konjunkturgutachten

Ludwigsburg (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Konjunkturgutachten:

"Eine echte Mutmacher-Nachricht. Allerdings steht diese Vorhersage auf schwankendem Grund. Keiner weiß heute, wie lange der Coronasturm dauert und welche Überraschungen die schwere See für das Schiff noch bereithält. Außerdem verdeckt die durchschnittliche Wachstumserwartung noch mehr als sonst, dass es nicht für alle Sektoren gleich gut oder schlecht läuft. Der Durchschnitt ist ein mieser Gleichmacher. So ist die deutsche Industrie zwar nach wie vor stark; sie profitiert von der schnellen Erholung der Märkte in Asien. Aber die Märkte in Europa sind wichtiger und dort ist fast überall noch oder wieder Lockdown. Wie lange kann Asien das ausgleichen? Hinzu kommt: Mit enorm hohen Überbrückungsgeldern und neuen Insolvenzregeln wurde das Sterben vieler Betriebe aufgehalten. Aber oft nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Die wirkliche Schadensbilanz wird man erst ziehen können, wenn die Pandemie abgeebbt ist."/yyzz/DP/nas