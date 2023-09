Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Halbzeitbilanz/Koalition

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Halbzeitbilanz/Koalition:

"Die Studie selbst macht vor allem den Dauerstreit in der Koalition für das verheerende öffentliche Bild der Ampel verantwortlich. Doch, sorry, das greift zu kurz. Denn die schiere Masse der abgehakten Themen macht noch keine gute Regierung aus. Natürlich ist nicht alles schlecht, was von der Ampel kommt. Die Herausforderung des Ukraine-Krieges mit den höheren Rüstungsanstrengungen und der Antwort auf den Energiepreisschock hat die Bundesregierung ganz gut bewältigt. Scholz hat mit seiner Zeitenwende-Rede den richtigen Ton gefunden, die drei neuen schwimmenden Gasterminals wurden in Rekordzeit fertiggestellt, eine Gasmangellage hat die Koalition vermieden. Leider wiegen die Defizite derzeit stärker."/yyzz/DP/nas