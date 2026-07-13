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Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Tempolimit-Studie

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Tempolimit-Studie:

"Wer regelmäßig auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, erlebt, wie schmal der Grat zwischen Leben und einem plötzlichen Tod ist. Es herrschen Rücksichtslosigkeit und das Recht des Stärkeren und Schnelleren: Platz da, jetzt komme ich! Wie viel entspannter und sicherer fährt es sich doch in vielen Nachbarländern, die ein Tempolimit haben. Und niemand scheint das Gefühl zu haben, ihm werde ein Grundrecht genommen. Warum sollte das nicht auch hierzulande funktionieren? Noch klammern sich in der Verkehrspolitik viele weiter an das deutsche Tempo-Privileg. Sie wirken immer mehr wie Geisterfahrer, die stur auf ihrer Spur bleiben."/yyzz/DP/he

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