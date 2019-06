Pressestimme: 'Lübecker Nachrichten' zu Fall Lübcke/Hass im Internet

LÜBECK (dpa-AFX) - Die "Lübecker Nachrichten" zum Fall Lübcke/Hass im Internet:

"Bei jeder Regionalzeitung in Deutschland muss es laut Gesetz jemanden geben, der für die Inhalte gerade steht. Im Netz dagegen kann jemand vor Millionenpublikum letztlich folgenlos beleidigt und bedroht werden. Alle zucken dann die Achseln: Niemand weiß ja, wer dahinter steckt. Die EU ist gefragt, das Thema ist eines der wichtigsten in den kommenden fünf Jahren. Wer im Netz die Rechte anderer verletzt, muss belangt werden können wie in der analogen Welt."/be/DP/fba