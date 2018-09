Pressestimme: 'Lübecker Nachrichten' zu Syrien/Krieg

LÜBECK (dpa-AFX) - "Lübecker Nachrichten" zu Syrien/Krieg:

"Krieg treibt Menschen in die Flucht. Krieg, nicht erst die aus ihm folgende Migration, schafft die Probleme. Allein aus Idlib sind in den letzten Tagen 20 000 Menschen geflohen. Dabei hat die befürchtete Großoffensive des Assad-Regimes noch gar nicht begonnen. Wie lange noch wollen die Europäer allein auf das Migrationsthema starren - und sich dabei politisch selbst zerlegen? Weltpolitikfähig wird die EU auf diese Art nie. Nach einer Serie von Brandstiftungen darf man nicht allein über diese oder jene Verwendung des Löschwassers streiten. Irgendwann muss auch der Brandstifter in den Blick genommen werden."/zz/DP/nas