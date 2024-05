Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' (Frankfurt/Oder) zu Rentenpaket II

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Rentenpaket II:

Höhere Beiträge heißt zwar höhere Renten - über weniger Netto vom Brutto in den kommenden Jahren durch höhere Lohnnebenkosten möchten allerdings wenige Ampel-Minister sprechen. Auch dass Deutschland nun im Jahre 2024 endlich auf den Kapitalmarkt setzt, ist zwar ein guter Schritt. Aber die Kosten dafür sind hoch und der Entlastungs-Effekt des Generationenkapitals ist, nun ja, überschaubar. Den ganz großen Mut hatte die Ampel nicht. Mit dem hätte man den jüngeren Jahrgängen zum Beispiel eine Aktienrente ermöglichen können, sie also einen kleinen Anteil ihrer Rentenbeiträge am Kapitalmarkt anlegen und so ein sinkendes Rentenniveau selber ausgleichen lassen können. Vorbilder für solche Lösungen gibt es. Stattdessen wird jetzt jährlich ein wachsender zweistelliger Milliardenbetrag auf Pump aufgenommen - und auch das werden die Jüngeren irgendwann zahlen müssen./yyzz/DP/stk