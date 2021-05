Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu AfD-Spitzenduo

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu AfD-Spitzenduo:

"Alice Weidel und Tino Chrupalla gelten als Teil der Führungsriege, der nicht mit dem als rechtsradikal geltenden Flügel brechen will, sondern gerne mit ihm zusammenarbeitet. Intern heizt das Ergebnis vermutlich die Konkurrenz zwischen Parteichef Meuthen und Chrupalla an, was dem Erscheinungsbild der Partei weiterhin schaden dürfte. In anderen Parteien wäre damit das Desaster perfekt, nicht so in der AfD. Diese kann sich ganz offensichtlich auf einen harten Kern von 10 plus x Prozent der Wählerschaft verlassen, der sie auf jeden Fall wählen wird. Um noch mehr zu schaffen, müsste die Partei zielgenau Wählergruppen ansprechen, denen die Republik zu links wird, die aber nichts mit dem Flügel zu tun haben wollen. Doch hat sich die Partei nun deutlich gegen diesen Kurs entschieden."/al/DP/he