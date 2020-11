Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Corona

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Corona:

"Man sollte man die vom Robert-Koch-Institut ins Spiel gebrachten 400.000 am Tag zu Weihnachten nicht mit einem Augenrollen beiseiteschieben. Selbst düstere Prognosen können viel zu schnell Wirklichkeit werden. Natürlich: Für einen Monat gelten heftige Beschränkungen. Welche Folgen die haben, wird man so schnell nicht sehen. Infizierte tauchen erst Tage später in der Statistik auf - oder im schlimmsten Fall in der Intensivstation. Doch selbst im Intensivbetten-Weltmeisterland wird ernsthaft befürchtet, dass die Kapazitäten nicht reichen und Ärzte vor die Entscheidung gestellt werden könnten, wem sie helfen und wem nicht. Das sollte einem den Atem stocken lassen. Es liegt also an uns, solche Horrorszenarien abzuwenden."/al/DP/he