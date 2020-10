Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Corona und Polen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Corona und Polen:

"Wer noch einmal zum Einkaufen oder Tanken nach Polen fahren will, der sollte sich sputen. Denn heute ist dazu praktisch die letzte Gelegenheit, ab morgen ist die Grenze dann de facto wieder fast zu. Wer ab Sonnabend tatsächlich nur zum Einkaufen nach Polen fährt, müsste sich anschließend jedoch in 14-tägige Quarantäne begeben oder per Test nachweisen, dass er oder sie nicht an Corona erkrankt ist. Noch ist unklar, wer die Einhaltung dieser Regelung tatsächlich kontrollieren soll. Auch die Frage, weshalb Brandenburg keine 24-Stunden-Ausnahmeregel für Polen beschließt, wie es beispielsweise Baden-Württemberg für Aufenthalte in der Schweiz getan hat, darf durchaus gestellt werden. Klar ist aber auch: Im immer dichteren Corona-Regelungsdschungel ist vor allem die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt - mit Abstand und gesundem Menschenverstand."/yyzz/DP/he