Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu deutsch-polnischer Grenze

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu deutsch-polnischer Grenze:

Wer sich darüber freut, dass endlich mal einer zum Knüppel oder zur Machete greift, macht sich mit Nazis gemein. Dennoch sind die Grenzübertritte der Flüchtlinge illegal. Hier kommen internationale Konflikte in unserer Region an. Das Problem lässt sich mit mehr Bundespolizisten allenfalls so lösen, dass die Menschen nicht unerkannt einreisen. Wer bis hierher kommt, kann nur in andere EU-Staaten zurückgebracht werden. Das ist die Realität, mit der Deutschland, Polen und die Europäische Union außenpolitisch umgehen müssen./al/DP/zb