Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Energiewende

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Energiewende:

"Wie so oft, wenn sich zwei streiten, hat niemand so ganz Unrecht. Die Union will jenen Bürgern entgegenkommen, die verständlicherweise kein Windrad in der direkten Nachbarschaft haben wollen. Die SPD hat das oben geschilderte Dilemma im Sinn, dass irgendwo der Strom ja dennoch herkommen muss. Ein vernünftiger Kompromiss muss also her, der die Bürger nicht über Gebühr belastet und gleichzeitig sicherstellt, dass in Zukunft wieder ausreichend Photovoltaik und Windkraft ans Netz gehen. Und das in einer Welt, in der der Energieverbrauch nicht sinken, sondern steigen wird."/yyzz/DP/he