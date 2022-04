Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Frauen in Spitzenpositionen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Frauen in Spitzenpositionen:

"Sicher, Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker haben finanziell andere Möglichkeiten als Normalbürger. Aber es ist gut, wenn auch in ihren Kreisen der Wahrheit die Ehre gegeben wird: Wir scheitern an unseren Ansprüchen. In Wirklichkeit muss immer jemand zurückstecken. Und in der Mehrheit sind es die Frauen. Zwei Drittel der Mütter minderjähriger Kinder arbeiten verkürzt. Bei Vätern sind es knapp sieben Prozent. Es ist üblich, dies mit dem besonderen Mutter-Kind-Verhältnis zu begründen.... Wenn die Familie nicht zur finanziellen und emotionalen Falle werden soll, muss ihr in Wirtschaft und Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden. Auch finanziell. Die Familienarbeit muss von Arbeitgebern, Rentenkassen und vom Finanzamt deutlich besser anerkannt werden. Und von uns allen."/ra/DP/he