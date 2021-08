Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Freigabe von Cannabis

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Freigabe von Cannabis:

"Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig will den Besitz von bis zu sechs Gramm Cannabis als Ordnungswidrigkeit behandeln. Mit dieser Forderung einher geht der Wunsch nach einer bundesweit einheitlichen Regelung. Sechs Bundesländer, in denen knapp 40 Millionen Menschen leben, tolerieren die deutlich höhere Menge von mindestens zehn Gramm. Im Kern will die Drogenbeauftragte den Status quo zementieren. Und nicht nur das: 40 Millionen Bürgern will sie restriktivere Regeln auferlegen, als derzeit in deren Bundesländern gelten. Sie verkauft diesen Schritt als Liberalisierung, aber er ist in Wahrheit nur ein Feigenblatt, auf das sie Verhandlungspartner in möglichen Koalitionsausschüssen nach der Bundestagswahl schnell hinweisen werden."