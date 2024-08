Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu gesetzlicher Rente

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu gesetzlicher Rente

Nicht ohne Grund ist unser Rentensystem auf drei Säulen aufgebaut. Nur mit der gesetzlichen Rente für später planen und die betriebliche und die private Altersvorsorge ignorieren, das wird nicht aufgehen. Natürlich ist die Idee, möglichst billig an eine möglichst hohe Altersvorsorge zu kommen, eine ganz wunderbare. Bloß ist sie leider utopisch. Wer später einen ähnlichen Lebensstil wie im Erwerbsleben halten möchte, der muss dafür auch investieren.Das System ist selbstverständlich nicht in Stein gemeißelt. Eine Gesellschaft kann auch beschließen, dass es eine gleiche Mindestrente für alle gibt. Dass eine Betriebs-Rente Pflicht wird. Oder dass jeder einen Teil des Rentenbeitrags am Kapitalmarkt investieren kann. Um eine Debatte, wie etwaige Reformen aussehen könnten, wie sie finanziert werden sollen und wie weitreichend sie sein können, werden wir kaum herumkommen.