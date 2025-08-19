DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1704 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.354 +0,6%
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu gestrandeten Afghanen in Pakistan

18.08.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu gestrandeten Afghanen in Pakistan:

"Nach der Machtübernahme der radikalen Islamisten vor vier Jahren sicherte auch ein gewisser Friedrich Merz verfolgten Afghaninnen zu, sie nach Deutschland holen zu wollen. Mit der Wahl schien das Versprechen vergessen; sein Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzte die Aufnahmeprogramme aus, Prüfungen fanden monatelang nicht statt. Gerichte urteilten bereits, dass Aufnahmezusagen eingehalten werden müssen. Das Auswärtige Amt zog jüngst seine Beschwerde gegen so ein Urteil zurück. Sind das erste Zeichen der Einsicht? Man kann es nur hoffen. Denn momentan schickt Deutschland vor allem eine Nachricht in die Welt: Das Wort der Bundesregierung zählt nicht viel, wir lassen Menschen im Stich. Und das ist etwas, dass sich dieses Land, das auch in Zukunft international auf lokale Unterstützung angewiesen sein wird, nicht leisten kann."/yyzz/DP/he