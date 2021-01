Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Italien/Regierungskrise

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Italien/Regierungskrise:

"Ex-Ministerpräsident Renzi interessiert es offenkundig wenig, dass so eine geplante Regierungskrise so wenig in die Corona-Pandemie mit ihren vielen Toten passt wie ein maskenloser Hustenanfall in eine vollbesetzte U-Bahn. Und mit was für einem Ziel überhaupt? Kommt es zu Neuwahlen winken Renzis Restetruppe maximal drei Prozent der Wählerstimmen. Schlimmer noch, die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung dürften bei Neuwahlen von einer Rechtskoalition abgelöst werden. In dieser Konstellation stellen Silvio Berlusconis Forza Italia und Matteo Salvinis Lega noch den vergleichsweise gemäßigten Teil."