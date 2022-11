Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Joe Biden

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Joe Biden:

"US-Präsident Joe Biden drängt die Ukraine laut der "Washington Post" in privaten Gesprächen dazu, Verhandlungsbereitschaft mit Russland zu zeigen. Die Ukraine will sich bisher erst mit einem Nachfolger von Wladimir Putin an einen Tisch setzen. Was Biden nicht sagt, aber weiß: Für die Ukraine wird es nach den Zwischenwahlen in den USA am Dienstag deutlich schwieriger werden. Die Partei von Donald Trump wird mindestens eine der beiden Kammern kontrollieren. Trump hatte als Präsident vor versammelter Weltpresse Putin das Vertrauen ausgesprochen - und damit all seinen Geheimdiensten das Misstrauen. Einflussreiche Republikaner haben angekündigt, die Hilfe für die Ukraine zu reduzieren. Biden spricht letztlich die bittere neue Realität aus."/be/DP/he