Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenstand

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zum Krankenstand:

"Angesichts der immer wieder auftauchenden, schlagzeilenträchtigen Behauptung, die Deutschen seien ein Volk der Blaumacher, muss man nun einfach mal zur Kenntnis nehmen: Der Krankenstand sinkt. Nicht gewaltig, aber immerhin. Der insbesondere von Arbeitgeberfunktionären postulierte stete Verfall der Arbeitsmoral, dem mit unbezahlten Krankheitstagen begegnet werden müsse, findet also nicht statt. Gleichzeitig gilt seit Jahren: Psychische Probleme nehmen immer weiter zu. Solche Krankschreibungen dauern richtig lange. Und lassen sich ganz sicher nicht mit Karenztagen und Arbeitnehmerbeschimpfung beheben. Stattdessen muss in den geplanten Reformen Prävention eine viel wichtigere Rolle spielen als heute - und zwar grundsätzlich. Damit viel mehr Bürger länger gesund bleiben. Und das hilft nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch der Wirtschaft."/yyzz/DP/men