DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.472 -0,4%Euro1,1785 ±0,0%Öl98,12 -0,1%Gold4.805 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf
Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Libanon/Israel

17.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Libanon/Israel:

"Im Schatten des Iran-Krieges vollziehen sich im Nahen Osten historische Entwicklungen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sprechen die verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon miteinander. Gelänge es, in direkten Gesprächen den Libanon wie bereits andere arabische Länder in das Abraham-Abkommen zur Annäherung an Israel einzubeziehen, könnte das nicht nur dem chronisch klammen Land selbst helfen, sondern auch dazu beitragen, dass die Region langfristig friedlicher wird. Das Problem liegt allerdings darin, dass die wichtigste Macht in dem Konflikt nicht mit am Tisch sitzt: die Hisbollah. Sie zu entwaffnen, daran ist die libanesische Regierung noch immer gescheitert. Im Grunde hält die Hisbollah den Libanon als Geisel. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie ihr Tun einstellen wird."/yyzz/DP/he