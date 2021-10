Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Maskenpflicht an Schulen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Maskenpflicht an Schulen:

"Die Kneipen sind voll, Hygieneregeln sind vielerorts außer Kraft gesetzt. Schülerinnen und Schüler werden jedoch weiterhin behandelt, als herrschte bei Corona höchste Alarmstufe und als würden die Infiziertenzahlen durch die Decke gehen, was derzeit nicht der Fall ist. Die Kultusministerkonferenz wäre der richtige Ort, um sich auf deutschlandweite Lockerungen in Schulen zu einigen. Übertriebene Vorsicht, die zu Lasten des Lernklimas in den Klassen und damit des Lernerfolgs geht, ist unangebracht. Wenn es auch für einen allgemeinen Freedom Day in Deutschland noch zu früh sein mag - zumindest alle Grundschulkinder hätten mehr Freiheit verdient."/yyzz/DP/he