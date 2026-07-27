DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.190 -0,3%Euro 1,1406 +0,1%Öl 92,5 -4,4%Gold 4.089 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Merz' Umgang mit Schnieder

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Merz' Umgang mit Schnieder:

Wenn ein Minister gehen muss, hat das meist einen guten Grund. Bei dem Debakel um die Wahrscheinlich-bald-Entlassung von Verkehrsminister Patrick Schnieder ist die Lage aber anders. Bundeskanzler Merz wollte ihn gehen lassen, weil der Zeitpunkt dafür günstig schien. Und hat dabei einiges falsches gemacht. Merz wird nun auch aus seinen eigenen Reihen vorgeworfen, unwürdig mit Schnieder umzugehen. Obwohl eher Ungeschick als böser Wille lag, ist der Vorwurf berechtigt. Die Umgestaltung seines Kabinetts steht damit unter keinem guten Stern. Besonders peinlich wird der Fall dadurch, dass Fritz Güntzler, den Merz für als Ersatz Schnieder gefunden haben wollte, noch einen Rückzieher machte. Die Nachricht von Schnieders Absetzung hatte sich da aber schon verbreitet. Seitdem ist Schnieder ein "dead man walking" - ein toter Mann, der aber noch im Kabinett sitzt. So wird der Neustart schwierig."/yyzz/DP/he