Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Messerverbot

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Messerverbot:

"Bundesinnenministerin Faeser (SPD) und mehrere Bundesländer wollen das bereits bestehende Verbot des Mittragens gefährlicher Messer in einigen Punkten verschärfen. Ein solcher kleinteiliger Ansatz wird der Dimension des Problems allerdings ebenso wenig gerecht wie die Hoffnung, dass eine Amnestie in großem Umfang zur Rückgabe gefährlicher Schnittwaffen führen würde. Denn weder notorisch aggressive Streithähne noch zu allem entschlossene Attentäter werden sich so von ihrem Tun abbringen lassen. Und die ohnehin überlastete Polizei wäre mit der Vielzahl zusätzlicher Kontrollen sowieso überfordert."/yyzz/DP/he