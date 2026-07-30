DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,22 -3,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.950 +0,4%Euro 1,1453 -0,0%Öl 89,5 -1,4%Gold 4.059 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Minister/Vereidigung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Minister/Vereidigung:

"Juristisch ungültig ist die Ernennung der neuen Minister nach Expertenansicht damit zwar nicht, Merz hat aber die Übernahme von Regierungsverantwortung um ihre parlamentarische Feierlichkeit gebracht und zu einer Art Kostenfrage degradiert. Hinzu kommt: Eine solche Lösung hat es im bundesrepublikanischen Betrieb noch nicht gegeben. Frischer Wind, schön und gut. Aber angesichts der Stürme, die Merz' Personalrochaden bereits ausgelöst haben, hätte er auf diesen Zusatzwirbel besser verzichtet."/yyzz/DP/he